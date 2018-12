Sequestri in un'altra struttura per anziani a Rimini: ancora maltrattamenti in una casa di riposo

Cronaca Rimini | 07:52 - 13 Dicembre 2018 Maltrattamenti e abbandono di persone, ancora una casa di riposo riminese nel mirino dei Carabinieri. Dall'alba di giovedì oltre 70 militari stanno eseguendo perquisizioni e sequestri in una struttura di Rimini. L'operazione "La collina degli orrori" è realizzata dai Carabinieri del Nas di Bologna, in collaborazione con i comandi provinciali di Emilia Romagna e Marche e del 13° Elinucleo di Forlì. Misure cautelari sono state emesse nei confronti del legale rappresentante e di personale dipendente della casa di riposo responsabili di ripetuti e ricorrenti maltrattamenti fisici e psichici nei confronti degli ospiti. Sequestrata la struttura del valore di 2 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti