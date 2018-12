Basket C femminile, la corsa della Renauto non si ferma. La U18 passa col brivido. U16 super

Sport

Nemmeno la scomoda trasferta infrasettimanale di Ferrara smorza le energie della RenAuto: con coach Eros Bezzi in panchina per l'occasione, le rosanero proseguono la propria marcia solitaria in testa alla classifica, trovando in terra emiliana il settimo successo in altrettante gare.

"Davvero una buona partita - commenta coach Bezzi -: abbiamo ruotato tutte le ragazze ed ognuna ha dato il cento per cento. Anche quando Ferrara ha provato delle difese miste non ci siamo fatte sorprendere e con il nostro gioco in velocità le abbiamo messe subito in difficoltà. Dal canto nostro molto bene in attacco, ma è stata una super difesa l'arma che ci ha permesso di indirizzare già dal primo quarto la gara".

La RenAuto tornerà in campo alla Carim sabato 15 dicembre, alle ore 20.30, per il match con il Progresso Bologna.

Vis Ferrara-HAPPY BASKET 38-81 (10-22 ; 7-21 ; 13-16 ; 8-22)

Happy Basket: Novelli 11, Nanni 16, La Forgia 9, Palmisano 18, Palmisani, Tosi 6, Renzi 4, Farinello 5, Varlamova 6, Poplawska Li. 2, Poplawska La. 4, Lazzarini A.. All. Bezzi.





UNDER 18 Vittoria importantissima in chiave classifica per la RenAuto U18, che batte Forlì con un finale al cardiplamo: le rosanero di coach Pier Filippo Rossi, avanti sul 53-51, vengono infatti superate con una tripla a 35" dalla sirena, ma segnano il canestro del nuovo vantaggio con 9" da giocare. Sembra finita e invece le ospiti beneficiano di due liberi a tempo scaduto: 0/2 e soffertissima vittoria Happy.

"Compimenti alle nostre avversarie che hanno giocato una grande partita - commenta coach Rossi - e sono rimaste in gara, approfittando dei tanti nostri errori. Il maggior problema di questo gruppo è che tra U18 e Serie C il calendario è fittissimo e allenarsi bene tutte insieme è una rarità. Stasera l'unica cosa positiva è che abbiamo vinto".

La RenAuto U18 tornerà in campo a Ravenna lunedì 17 dicembre dicembre, alle ore 18.20, per il match con lo Junior Basket.



HAPPY BASKET-A.I.C.S. 55-54 (19-15; 10-12; 16-18; 10-9)

HAPPY BASKET: La Forgia 8, Palmisano 11, Palmisani 8, Tosi 6, Poplawska Li. 4, Poplawska La. 6, Panzeri 2, Lazzarini A. 10, Lazzarini N., Zannoni. All. Rossi

U13 Partita dai due volti per la RenAuto U13 di coach Gabriele Rusin: contro Faenza Futura le giovani rosanero giocano un gran primo tempo, ma finiscono le energie e, soprattutto nella terza frazione, subiscono il ritorno delle ospiti.

"Nei primi due quarti abbiamo giocato come sappiamo fare - spiega coach Rusin -, passando e girando la palla e difendendo con aggressività. Nel terzo quarto abbiamo cominciato a difendere peggio e a giocare con egoismo; probabilmente anche a causa della stanchezza non abbiamo contenuto i loro uno contro uno, siamo state meno reattive sulle palle vaganti e abbiamo sbagliato troppi liberi, fatto determinante in una gara punto a punto".

La RenAuto U13 tornerà in campo a Faenza sabato 15 dicembre dicembre, alle ore 18.30, per il match con il Basket Project.



HAPPY BASKET-Faenza Futura 41-44 (12-10; 16-7; 6-17; 7-10),

HAPPY BASKET: Oddi 2, Prosperi, Gambetti C., Gambetti A. 2, Montemaggi, Pignieri 12, Gasparroni, Pratelli 21, Cartoscella, Delvecchio 1, Mancini, Hyseni 3. All. Rusin.



U16 Per tenere vive le possibilità di accesso alla seconda fase del campionato alla RenAuto U16 di coach Pier Filippo Rossi serviva contro Cesena non solo una vittoria, ma un successo con più di 5 punti di scarto per ottenere il vantaggio nel doppio confronto. In campo però nessuno dei due problemi si pone perché l'Happy vince nettamente e, in particolare nel secondo tempo, concede alle ospiti davvero poco.

La partita di fatto dura 10', dopo un primo quarto piuttosto equilibrato, infatti, la RenAuto allunga nel secondo e si porta all'intervallo avanti di 15 sul 34-19.

E' di fatto il colpo del k.o., perché Cesena nel secondo tempo segna appena 12 punti e non riesce minimamente a contenere la verve offensiva delle rosanero, che aumentano il margine minuto dopo minuto fino alla sirena.

"Vittoria che conferma il nostro buon momento - spiega coach Rossi -, lavoriamo bene, sono molto contento. Non pensavo potessimo vincere con un divario così ampio, anche perché Cesena voleva fare risultato pieno per la classifica, ma le ragazze hanno giocato davvero bene, tutte e dodici. Abbiamo segnato 71 punti trovando buone soluzioni in attacco per tutta la partita e ne abbiamo subiti appena 31: il pubblico si è divertito. Ci aspettano altre due gare che dobbiamo portare a casa per forza, se vogliamo qualificarci alla seconda fase, questo è solo il primo passo".

La RenAuto U16 tornerà in campo a Santarcangelo venerdì 14 dicembre, alle ore 16.00, per il match con il Basket Santarcangelo.



HAPPY BASKET-Virtus Cesena 71-31 (18-11; 16-8; 20-7; 17-5)

HAPPY BASKET: Poggi 4, Martinini 4, Innocenti, Tiraferri 13, Ricci 2, Mescolini 2, Gambetti 16, Guiducci 8, Vergine 5, Fulgenzi, Semprini 6, Del Fabbro 11. All. Rossi

