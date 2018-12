A Riccione arriva la mascotte del Centro 21 firmata Aldo Drudi, testimonial Paolo Cevoli. INTERVISTE

Attualità

| 20:18 - 12 Dicembre 2018

Nasce dall’estro del designer Aldo Drudi, con il contributo dei Ragazzi di Centro21, la mascotte della Cooperativa Cuore21. A metterci la faccia a sostegno della realtà riccionese di volontariato, il cui obiettivo è quello di promuovere l’integrazione e l’autonomia delle persone con sindrome di Down, é Paolo Cevoli: insieme a Drudi è testimonial d’eccezione per l’associazione, in prima fila per promuovere i primi gadget creati per Natale.





La creatività di Aldo Drudi, designer e grafico di fama mondiale, ha dato vita a “Riccio 21”, la mascotte dell’associazione: “Un riccio, legato a Riccione? Esatto! – afferma Drudi – E' un animaletto simpatico, si muove velocemente, è furbo, ma ha anche degli aculei, a dimostrazione che ognuno ha una propria personalità che deve essere rispettata”. Tutto lo staff di Aldo Drudi ha lavorato alla realizzazione di “Riccio21” che diventerà un fumetto che racconterà la storia e l’identità dei ragazzi del centro, la loro vita e le loro attività in città.





“I riccionesi si devono fregiare di avere una realtà come il Centro 21 nella propria città – dice Paolo Cevoli che ha più volte scambiato qualche battuta con alcuni ragazzi presenti – quello che apprezzo di più è il senso di amicizia, comunità, il sorriso che ognuno ha sempre per l’altro, è essenziale perché la cosa peggiore, in certe situazioni, è la solitudine”.





Cuore 21 nasce nel giugno 2015, come braccio operativo di Centro 21, da alcuni soci e dalle educatrici che stabilmente seguono i ragazzi. Gli i obiettivi sono da un lato stabilizzare alcune figure educative ed aprire opportunità lavorative per i ragazzi con disabilità intellettiva, dall’altro offrire, fra le varie attività, servizi educativi per bambini ed avviare collaborazioni con realtà economiche del territorio.Per info e acquisti https://bit.ly/2LbHmT9









In audio le interviste a Paolo Cevoli, al designer Aldo Drudi e a Maria Cristina Codicè, co-fondatrice e presidente del Centro 21