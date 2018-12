Auto si scontra con camion in A-14 e rimane intraversata in corsia di sorpasso. Ferita 28enne riminese

Cronaca

Rimini

| 19:27 - 12 Dicembre 2018

Un incidente stradale si è verificato alle 13 di mercoledì sull'A-14, poco dopo il casello di Rimini Nord, quando una Mercedes classe A, guidata da una 28enne riminese, si è scontrata contro un camion di targa polacca. Le cause sono in corso di accertamento: i mezzi procedevano in direzione Ancona, la Mercedes è rimasta bloccata contromano in corsia di sorpasso, la dinamica ha avuto quindi un epilogo preoccupante, ma che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti il personale della Polizia Autostradale e i medici del 118, che hanno prestato soccorso alla ragazza, l'unica a riportare conseguenze nel sinistro.