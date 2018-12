Calcio D, la Sammaurese pareggia in rimonta ad Isernia sul filo di lana: rete di testa di Diop

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:29 - 12 Dicembre 2018

Pareggio esterno per la Sammaurese, che impatta 1-1 in pieno recupero sul campo dell'Isernia che schiera i nuovi arrivati Lenoci e Petitti) grazie ad un goal in extremis di Diop. Partenza aggressiva dei locali, che colgono traversa e palo nella stessa azione dopo due minuti (all'intervallo sono tre i legni colpiti dalla compagine guidata da Silva), tuttavia la Sammaurese resiste e tiene il campo con la consueta tenacia, arrivando al riposo a reti inviolate,dopo una prima frazione spigolosa e maschia.

Nella ripresa i giallorossi provano ad intimorire la formazione molisana, ma gli avversari si contrappongono con decisione, pescando il goal del vantaggio con Ciccone al 35'. Sembra fatta per i locali, tuttavia, ancora un volta, esce fuori il carattere dei della Sammaurese capaci di pareggiare nel recupero con Diop, già autore dell'assist decisivo di domenica per Zuppardo, di testa su cross dal fondo.

IL TABELLINO

ISERNIA-SAMMAURESE 1-1

ISERNIA: Tano, Lenoci, Di Lonardo (26' st. Marino), Frabotta, Barretta, Cacic, Gyabaa (36' st. vitale), Fazio, Romano, Ciccone, Petitti (36' st.Iaboni). A disp: Del Giudice, De Vito, Capuozzo, Leva, Marino, V Calabrese, Siravo. All Silva

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Soumahin (34' st. Maioli), Rosini, Santoni, Maggioli, Scarponi, Errico, Zuppardo, Pieri (26' st. Diop), Louati (40' st. Alfonsi). A disp: Hysa, Paterni, Maggioli, Alberighi, Cocco, Merciari, Alfonsi, Lombardi, Toromani, Diop All Mastronicola.

Marcatori: 35' st. Ciccone, 47' st.Diop

ARBITRO: Capriuolo di Bari (Conte di Napoli - Aletta di Avellino)

NOTE: Ammoniti: Frabotta, Maioli, Maggioli, Di Lonardo, Ciccone, Iaboni.