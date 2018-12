Calcio D, il Santarcangelo cola a picco al Mazzola: 3-1 per il Forlì

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:02 - 12 Dicembre 2018

Il Santarcangelo cola a picco al "Mazzola" di fronte al Forlì che passa per 3-1 facendo un piccolo balzo in classifica (16 punti). Interrotto il lungo digiuno di vittorie che durava da ben 13 partite (30 settembre scorso, dallo 0-3 di Campobasso). Si allunga a undici partite, invece, la striscia senza hurrà dei gialloblu di Galloppa (19 punti). Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la squadra di Protti prende in mano le redini del gioco, si porta in vantaggio, subice subito il pareggio, per poi trovare il vantaggio e il gol del 3-1.

Nel primo tempo occasioni da una parte e dall'altra. Cascione due volte su punizione fa venire i brividi ai Galletti, Cortesi e poi D'Angeli impegnano severamente Battistini. Nella ripresa, all'11', vantaggio del Forlì: Nigretti scende sulla destra, mette al centro per Cortesi che anticipa tutti e insacca. Il Forlì spreca un contropiede e poi viene punito sul momento più bello: al 28' Cascione finalizza un'azione imbastita dal debuttante Fabbri. Replica immediata dei galletti: Cortesi da sinistra mette al centro per l'ex Baldinini che anticipa tutti siglando il nuovo vantaggio biancorosso. Il Forlì mette al sicuro il risultato al 39' con Del Sante (due partite e due gol).

IL TABELLINO

Santarcangelo – Forlì 1 – 3

SANTARCANGELO: Battistini, Bondioli, Fabbri, Cascione, Gaiola (34’st Corvino), Maini, Bernardi (34’st Fuchi), Dhamo, Falomi, Moroni (16’st Guidi), Peroni (23’st Nasini). A disposizione: Moscatelli, Guglielmi, Pigozzi, Galeotti, Broli. All. Galloppa.

FORLI’ (4-3-3): Semprini; Croci, Brunetti, Ferrario, Possenti; Baldinini, Mazzotti (41’st Sabbioni), Cortesi (45’st Cenci); Nigretti, Ambrosini (33’st Del Sante), D’Angeli (41’st Ballardini). A disp.: Mordenti, Gimelli, Venturi, Vesi, Bungaja. All. Protti.

Marcatori: 11' st. Cortesi (F), 28' st. Cascione (S), 29' st. Baldinini (F), 39' st. Del Sante (F).

Note | Ammoniti: Peroni, Cascione, Gaiola, Guidi, Falomi (S), Mazzotti, Brunetti (F). Recupero: 0’pt, 4’st