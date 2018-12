Exploit di Riccardo e Filippo allievi dell'alberghiero Malatesta: miglior secondo e dessert a gara nazionale

Attualità

Rimini

17:37 - 12 Dicembre 2018

Si è svolta presso la sede Unox di Padova la Finale Nazionale "Combiguru Challeng"e delle scuole alberghiere. Erano 84 gli Istituti partecipanti suddivise in gruppi di cui ognuno formato da 7 scuole. Gli allievi del Malatesta, Riccardo Santolini e Filippo Bianchi, hanno ottenuto rispettibvamente il 1° e 2° posto nella preparazione di un secondo piatto e un dessert. La prova consisteva nell’utilizzo di alcuni ingredienti obbligatori del piatto e ad un altro ingrediente estratto a sorpresa. Mentre per quanto riguarda la preparazione del dessert, tutti gli ingredienti facevano parte di una mistery box. La preparazione dei piatti di Riccardo consistevano in petto d’anatra con crema di zucca, curcuma, radicchio e crema gelata al gorgonzola, mentre il dessert era un Bisquit e crumble di mandorla al cioccolato e caramello salato. Filippo si è aggiudicato il 2° posto grazie al suo sufflè alle mandorle e alla cottura del petto d’anatra , mediante metodo innovativo del sottovuoto. L’agognato primo premio era un forno Unox di ultima generazione, essenziale per realizzare piatti innovativi e non convenzionali.

Aggiunge lustro, ad una già importante vittoria, il corso di formazione a Viterbo presso la sede “Chef in Campus”, dove l’allievo potrà mettere alla prova se stesso , sviluppando le sue potenzialità, grazie alla presenza e all’affiancamento di famosi chef stellati.

La preparazione degli allievi è stata supervisionata dal Prof. Giovanni Sposato, mentre l’iter del concorso è stato curato dalla Prof.ssa Angela Lucertini