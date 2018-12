Calcio D: buona Savignanese, ma a Martorano passa la capolista Matelica (0-1)

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:27 - 12 Dicembre 2018

SAVIGNANESE-MATELICA 0-1

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Succi, Tamagnini (62' Gasperoni), Longobardi, Scarponi, Vandi, Giacobbi, Manuzzi F, (62' Noschese) Ballardini, Turci A disp: Forastieri, Battistini, Giua, Gasperoni, Giunchetti, Brigliadori, Noschese, Albini All Farneti

MATELICA: Avella, Arapi, Riccio, De Santis, Lo Sicco (87' Pignat), Benedetti, Mancini (92' Cuccato), Favo, Dorato (78' Margarita), Melandri (66' Florian), Bittaye (70' Angelilli) A disp: Luglio, Cuccato, Angelilli, De Marco, Pignat, Visconti, Margarita, Bugaro, Florian. All Tiozzo Peschiero

RETE: 46' rig Melandri

AMMONITI:: Gasperoni, Benedetti

ESPULSI: Florian.







Ci prova la Savignanese, ma si deve arrendere di fronte al Matelica, primo della classe, che esce vittoriosa di misura dal confronto di a Martorano (0-1) e mantiene il primato in graduatoria.

Buon primo tempo dei gialloblù, che tengono testa alla capolista (insidiosa soprattutto con Benedetti, Mancini e Favo) in maniera egregia, affidandosi a solidità e manovra. Purtroppo però ad una manciata di secondi dall'intervallo, proprio nel recupero del primo tempo, arriva il vantaggio marchigiano, su rigore concesso per mani di Vandi e trasformato da Melandri.

Nella ripresa la Savignanese tenta di risalire la china, attaccando con costrutto, ma, nonostante i tentativi di Succi, Guidi e Ballardini, le grosse chance di Noschese e Longobardi, nonché i vari cambi apportati da mister Farneti, il Matelica, rimasto in dieci nel finale per il rosso a Florian, non demorde e porta a casa il successo al triplice fischio.