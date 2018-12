Calcio D: San Marino - Sasso Marconi 1-0, decide un gol del giovane gioiello Rrasa

Sport

Repubblica San Marino

| 17:25 - 12 Dicembre 2018

SAN MARINO: Pozzi, D'Addario (43' st Tamagnini), Marconi, Guarino, Cola, Gremizzi, Gasperi, Salcuni (19' st De Cristofaro), Rrasa, Gasperoni (24' st Caminero), Evaristi (7' st Pasquini). A disposizione: Cuomo, Del Sesto, Cevoli, Roux Viale, Pompili.

Allenatore: Muccioli.

SASSO MARCONI: Stanziani, Mele, D'Antini, Cosner, Alessi, Dall'Ara, Tonelli, Rustichelli (38' st Satalino), Garni, Spezzani (13' st Satalino) Barranca. A disposizione: Ferrone, De Vita, D'Errico, Rrapaj, Betti.

Allenatore: Moscariello.

ARBITRO: Bianchi di Prato (Assistenti Singh e Persichini di Macerata).

RETI: 8' pt Rrasa.

AMMONITI: Gasperi, Pozzi, Gremizzi, Tonelli, Dall'Ara, Spezzani, Barranca, Stanziani



Arrivano i tre punti in casa per il San Marino, contro il Sasso Marconi. Sblocca il risultato all'ottavo del primo tempo il giovane Samuel Rrasa che riceve palla da Alessandro D'Addario e in mischia, nell'area piccola, fredda Stanziani per il vantaggio. Il San Marino costruisce e sbaglia poco nella retroguardia. Nel finale, goal annullato agli ospiti per fuorigioco.