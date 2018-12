Paura sull'autostrada, auto tampona un camion e scoppia un incendio. La vettura in fiamme

Cronaca

Rimini

| 15:38 - 12 Dicembre 2018

Poteva trasformarsi in tragedia un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sull'A-14, nei pressi del casello di Rimini Nord. In un tamponamento un'auto ha infatti preso fuoco, ma fortunatamente gli occupanti sono scesi dalla vettura, mettendosi al riparo. I fatti sono avvenuti intorno all'una: una Fiat Panda con a bordo una famiglia ha tamponato, per cause in corso di accertamento, un camion. Lo scontro ha provocato le fiamme, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco e il personale del 118.



