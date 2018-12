Cronaca

Coriano

| 15:03 - 12 Dicembre 2018

Un 54enne di Coriano, nonostante il braccialetto elettronico, è evaso dai domiciliari nel tardo pomeriggio di martedì. I Carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo: camminava per strada, ubriaco. La vicenda si è concluso con un nuovo arresto, per evasione, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale, visto che l'uomo, in stato di alterazione per l'alcol assunto, ha cercato di liberarsi dei militari con la forza.