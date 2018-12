Verucchio, contributi per le società sportive: bonus per chi ha giovani e over 65, malus per chi ha subito sanzioni

Attualità

Verucchio

| 14:40 - 12 Dicembre 2018

Un aiuto concreto a chi promuove l’attività sportiva per spirito solidaristico e senza ricercarci guadagni. Il Comune di Verucchio ha pubblicato oggi il bando per l’assegnazione di contributi alle società/associazioni dilettantistiche del territorio, che avranno ora tempo fino alle ore 12.00 di giovedì 20 dicembre per consegnare la documentazione richiesta in municipio (atto costitutivo, statuto, codice fiscale e copia del documento d’identità del rappresentante legale) o per farla recapitare per posta in caso la inviassero con raccomandata con ricevuta di ritorno.







IL COMMENTO DELL'ASSESSORE ELEONORA URBINATI. “Nel consiglio comunale dello scorso 29 novembre abbiamo destinato 5.000 euro per cercare di sostenere chi diffonde la cultura sportiva senza fini di lucro. Somma con cui cerchiamo da un lato di promuovere le attività consolidate in quanto strumento per lo sviluppo fisico e psichico dell'individuo e dall’altro di valorizzare l'impegno continuativo delle società/associazioni sportive che hanno collaborato a iniziative organizzate o promosse dal Comune o che abbiano organizzato direttamente iniziative coerenti con i principi dell’amministrazione. I contributi saranno assegnati in maniera proporzionale e la graduatoria tiene conto di aspetti quali gli utenti raggiunti, la storicità della propria azione e il comportamento tenuto".





UNA PATENTE A "PUNTI" PER LE ASSOCIAZIONI. Si possono ottenere fino a 50 punti sommando il numero di under 20 o over 65 (pratica giovanile o attenzione alla terza età quindi) con status di socio praticante o tesserato in regola. Ma ne vengono assegnati anche in base alla tariffa massima mensile applicata o agli anni di attività sul territorio: 5 a chi opera a Verucchio da almeno dieci, tre a chi ne ha fra i cinque e i dieci: avrà una decurtazione di 5 punti chi nella stagione sportiva precedente abbia avuto almeno un richiamo ufficiale dal Comune e di ben 10 chi abbia avuto almeno una sanzione per comportamenti scorretti nel rapporto con le altre associazioni o nell’utilizzo delle strutture pubbliche.