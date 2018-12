San Giovanni, quattro giorni di festa per Santa Lucia: 50 bancarelle, un luna park e tanti eventi

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:28 - 12 Dicembre 2018

Da giovedì 13 dicembre a domenica 16 torna a San Giovanni in Marignano l'Antica Fiera di Santa Lucia con il tradizionale mercato e proposte ed iniziative a cura di Associazioni e commercio marignanese. La fiera anticipa il Natale e rievoca la tradizione con il tradizionale mercato, i sapori e le specialità tipiche, l’artigianato, nonché animazioni, musica e teatro. Oltre 50 le bancarelle presenti, un piccolo luna park in via Fosso del Pallone, che si vanno a sommare alle proposte delle realtà locali, come il FantaNatale digitale, concorso a premi a cura dell'Ass. Il Granaio dei Malatesta.



IL VILLAGGIO DEGLI ELFI. Torna poi il Villaggio degli Elfi, che presenta “Il Ritrovo degli Elfi”, luogo di creatività, golosità e divertimento a cura della Pro Loco. Contemporaneamente Scuolinfesta animerà le attività della Galleria Marignano con tante sorprese. Una trentina circa gli eventi in programma in questo lungo weekend, che sarà aperto dalle celebrazioni religiose, in particolare la Santa Messa in onore di Santa Lucia, protettrice della vista, molto cara ai marignanesi. La giornata di domani sarà interamente dedicata alla tradizione e comincerà con un momento molto significativo: l'addobbo dell'albero insieme ai bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale e della Scuola Paritaria “Maestre Pie dell’Addolorata”: in Piazza Silvagni, a partire dalle ore 14.30, gli Elfi racconteranno storie e realizzeranno attività e decorazioni con i bambini. Alle ore 17.00, poi, il Teatro dei Cinquequattrini proporrà lo spettacolo Pinocchio e il capitolo 36, fine del percorso Laboratorio Teatrale Giovanissimo.





Al microfono di Riccardo Giannini: Michela Bertuccioli, vice sindaco di San Giovanni in Marignano.