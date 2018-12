Pazienti di Alzheimer preparano cappelletti: un bel momento conviviale a pranzo con tanti ospiti

Attualità

Riccione

| 13:37 - 12 Dicembre 2018



I pazienti dello Scaramaz Cafè si sono ritrovati martedì a pranzo con i familiari e il personale del settore servizi alla persona del Comune di Riccione per l’assaggio dei cappelletti preparati nei giorni scorsi. Un saluto e un momento di festa riuscito, in previsione delle prossime Festività Natalizie, per il quale sono state impiegate 40 uova per una quarantina di persone. Il pranzo si è svolto alla Residenza F. Pullè dove hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale il sindaco Renata Tosi e il vice sindaco e assessore ai servizi alla persona Laura Galli. Non è la prima volta che i pazienti dello Scaramaz si cimentano in esperienze culinarie, coinvolti anche nella preparazione di ricette romagnole come piadina e strozzapreti. Dopo la pausa festiva, il prossimo gennaio riprenderà l’attività dello Scaramaz Cafè due giorni a settimana.