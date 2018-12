Fondazione Verdeblu di Bellaria si apre alla cittadinanza: il punto su eventi, concerti e sport

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:19 - 12 Dicembre 2018

Venerdì 14 dicembre a Bellaria, alle ore 21 presso il Palazzo del Turismo in Via Leonardo Da Vinci, si svolgerà un incontro pubblico organizzato da Fondazione Verdeblu denominato "Un Anno di Noi". Durante l'incontro, il Presidente Paolo Borghesi proforrà un excursus su tutto ciò che è stato fatto da Fondazione Verdeblu nell'anno 2018, giunto ormai al termine. Si parlerà, pertanto, di grandi eventi, concerti, manifestazioni sportive, eventi gastronomici, fiere e tutto ciò che riguarda la promozione, con una particolare attenzione ai nuovi canali promozionali quali i social network. Verrà fatto un accenno anche ad alcuni eventi che sono già in previsione per l'anno 2019 e che rappresentano assolute novità. Sarà presente il Sindaco Enzo Ceccarelli, nonchè i presidenti delle varie associazioni con le quali la Fondazione Verdeblu collabora ormai da anni; tra gli invitati, le forze dell'ordine e la Protezione Civile, sempre presenti e impegnati negli eventi, gli Assessori e i consiglieri comunali dei vari schieramenti politici. "La serata nasce dal desiderio di portare a conoscenza il nostro lavoro ai cittadini, talvolta distratti dalla disinformazione - afferma il presidente - dando il giusto risalto alle associazioni con le quali collaboriamo nei vari eventi. Sarà anche l'occasione per uno scambio di auguri visto l'approssimarsi delle festività Natalizie, per questo ci auspichiamo una presenza cospicua da parte della cittadinanza."