San Giovanni, oltre 300.000 euro investiti nell'impiantistica sportiva. Ecco gli interventi

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:14 - 12 Dicembre 2018

Nel biennio 2017-2018 l’Amministrazione Morelli ha investito oltre 300.000 sullo sport, così da valorizzarne, si legge in una nota della stessa amministrazione comunale, la funzione sociale per la comunità marignanese, confermata anche dagli importanti successi conseguiti in ambito sportivo da Associazioni e squadre marignanesi.





GLI INTERVENTI. Tra gli ultimi interventi quelli al Palazzetto dello Sport, in particolare la realizzazione del nuovo parquet ed il miglioramento dell’attrezzatura presente, nonché sul Campo Vanni, che è stato ripristinato e messo in funzione.

Ora i lavori sono in corso allo stadio comunale di Via Conca Nuova. Già realizzati infatti gli interventi di manutenzione straordinaria ai campi da calcio in erba e sintetico ed alla pista di atletica. Attualmente si sta lavorando al ripristino della tribuna ed alla sostituzione della copertura. L’ammontare di questi interventi è pari ad € 80.000,00. I lavori consistono sostanzialmente nella rimozione in sicurezza dell’attuale copertura in cemento amianto, sostituita con una nuova in lamiera, coibentata e in grado di abbattere il rumore in caso di pioggia. Il nuovo manto sarà realizzato in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,50 mm, protetta, nella faccia superiore, da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio pre-verniciato color terracotta, e, nella faccia inferiore, da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale. È inoltre prevista la manutenzione straordinaria alle strutture in cemento armato di sostegno della copertura ed alle scale di accesso alla tribuna.





ALTRI 200.000 DA INVESTIRE. Nell’ultimo consiglio l’Amministrazione ha approvato la variazione di bilancio di € 200.000,00, che permetterà la richiesta al Coni ed al Credito Sportivo per un intervento di ampliamento degli spogliatoi con la realizzazione di un nuovo blocco, composto da 2 spogliatoi atleti, 2 per arbitro e allenatore, nonché l’infermeria ed il deposito. Verrà inoltre potenziata l’area lanci atletica, prevedendo la realizzazione della pedana per il lancio del giavellotto e quella per il lancio del disco, martello e peso con relativa gabbia di protezione. Acd Marignanese, che gestisce lo stadio comunale, ha ringraziato l’Amministrazione per aver reso possibile l’intervento, che renderà ancora più significative le esperienze sportive marignanesi.





COMMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE MORELLI. “Da sempre l’Amministrazione è a fianco dello sport con interventi anche importanti, che migliorano e rendono possibili le attività dei tanti cittadini marignanesi e non solo che partecipano. Stiamo diventando sempre di più un polo sportivo di riferimento sovra comunale, grazie ad investimenti adeguati all’evolversi delle richieste e delle necessità che compaiono. Questi interventi vanno dunque nella direzione di garantire spazi e strutture adeguati all’aumentata necessità e richiesta, non a sanare situazioni di rischio o di emergenza come qualcuno ha cercato di strumentalizzare o far passare. Chi governa ha l’onere di fare scelte con i relativi meriti o demeriti del caso, e noi anche in questa situazione abbiamo fatto e stiamo facendo la nostra parte”.