Novafeltria Calcio, per la difesa arriva un big: Stefano Babbini, ex Savignanese

Sport

Novafeltria

| 15:29 - 12 Dicembre 2018

Il Novafeltria ha finalmente trovare il difensore per completare la propria rosa. E non è un difensore "qualunque", ma un altro top player che si aggiunge a un organico formato sì da tanti giovani del posto, ma anche da giocatori "fuori categoria". La società gialloblu ha infatti trovato l'accordo con Stefano Babbini, difensore centrale mancino di 37 anni. Babbini, per la prima volta nella sua lunga carriera, scenderà in Prima Categoria, dopo aver disputato campionati di Eccellenza e Promozione con le maglie di Savignanese, Scot Due Emme, Verucchio, Massa Lombarda, Castrocaro, Tropical Coriano, Sammaurese, Borghi, Vallesavio, Sant'Ermete e Diegaro. Babbini dovrebbe giocare come centrale di sinistro della difesa a tre, a fianco di Ceccaroni e Rinaldi, permettendo a mister Fabbri di spostare Paolo Gori nel suo ruolo abituale di esterno di centrocampo. La società sta provvedendo al tesseramento per avere Babbini disponibile per la gara di domenica con il Rivazzurra Miramare (il giocatore militava nel campionato sammarinese).