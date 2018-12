L'esperienza di Casa Don Gallo Rimini diventa un progetto: Madi Marecchia

Attualità

Rimini

| 12:42 - 12 Dicembre 2018

Gli attivisti di Casa Don Gallo presentano alla città di Rimini il loro progetto Madi_

Marecchia: appuntamento Sabato 15 Dicembre alle 10, presso Casa Madiba Network. Il progetto Madi_Marecchia è nato da subito come un progetto di riqualificazione urbana con la conseguente inclusione di temi urbanistici, sociali e culturali. Il modus operandi è stato ed è quello di un'azione dal basso, come per casa Don Gallo: creare un luogo di benessere grazie al volontariato, ridare vita a spazi in degrado e non utilizzati, per dare un tetto alle persone bisognose, ma non limitarsi alla mera assistenza: lo spazio creato deve essere anche luogo di vita sociale e culturale, per poter permettere alle persone ospitate di poter effettuare avvitià artistiche, di sfruttare il tempo libero anche per creare rapporti. "Garantire sicurezza vuol dire soprattutto questo: vuol dire aprire le finestre per vedere chi c'è fuori, per sapere con chi stiamo dividendo lo spazio comune e in questo spazio comune, nonostante Casa Don Gallo, ci sono ancora troppe persone senza casa", spiegano gli attivisti.