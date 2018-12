Artisti di strada e lo street food animano il weekend a Morciano, 'Aspettando il Natale'

Eventi

Morciano di Romagna

| 12:36 - 12 Dicembre 2018

Artisti di strada e le prelibatezze dello street food nazionale e internazionale. Saranno questi i due ingredienti principali di ‘Aspettando il Natale’, l’appuntamento promosso in collaborazione con Eventi 3000 che animerà le vie del centro di Morciano a partire da venerdì 14 fino a domenica 16 dicembre. Il capoluogo della Valconca sarà invaso dai food truck, dei chioschi – furgone che serviranno ai visitatori le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana e non solo: vere e proprie leccornie da gustare mentre si passeggia tra le vetrine dei negozi, che per l’occasione saranno aperti e pronti ad accogliere i clienti in cerca di regali da mettere sotto l’albero di Natale. Il tutto accompagnato dall’animazione degli artisti di strada, pronti ad allietare il fine settimana dei più piccoli e delle loro famiglie. Sarà presenta anche una piccola area dedicata agli hobbisti e alle opere dell’ingegno. Venerdì 14, in occasione dell’inaugurazione dell’evento, verranno offerti assaggi gratuiti di polenta a tutti i visitatori. Non mancherà, naturalmente, la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, fiore all’occhiello della centralissima piazza del Popolo, che già lo scorso fine settimana ha calamitato a Morciano tantissime persone desiderose di cimentarsi in fantastiche evoluzioni sui pattini. Riflettori puntati, infine, sul Jingle Bells Baby Park in piazza Risorgimento: giostre e attrazioni che faranno sicuramente felici i più piccoli.