Riccione, i bambini ed il mare: visita degli alunni delle elementari al porto della Perla Verde

| 12:14 - 12 Dicembre 2018

I bambini, il mare e le sue tradizioni. Mercoledì mattina gli alunni di classe prima della scuola primaria Marina Centro dell’Istituto Comprensivo “ Gianfranco Zavalloni” hanno visitato il porto e, in particolare, la piazzetta della pescheria dove li attendevano l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi, i pescatori della “Cooperativa Lavoratori del Mare” e Carlo Volpe, autore del libro “ Memorie balneari del Novecento- Riccione Marina”.

Accompagnati dalle loro insegnanti i piccoli studenti hanno appreso le tecniche di piccola pesca per vongole, sardine e lumachini e le antiche tradizioni marinare.

Un affresco nel passato per scoprire la storia marina di Riccione, inserito nel progetto “Riccione, Scuola Beni Naturali, Ambientali, Culturali”, di cui i ragazzini fanno parte nella sezione di biologia marina. La visita odierna al porto è stata la prima tappa del progetto che proseguirà in ambito antropologico, oltre che biologico, così da ripercorre le memorie e la storia del mare Adriatico.

“ La curiosità di apprendere e condividere nuove nozioni sul campo dimostrata dagli alunni presenti questa mattina al porto - commenta l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - non solo è stato un bel momento di allegria a vicinanza con le scolaresche, ma ci ha dimostrato che siamo sulla strada giusta per organizzare altre iniziative, come detto nei mesi scorsi, utili a fare toccare loro con mano le filiere della pesca e della nautica. In collaborazione con l’assessorato alla scuola e ai servizi educativi, gli studenti verranno progressivamente coinvolti in altre iniziative legate alle nostre tradizioni marinare attraverso racconti e testimonianze dirette con il sano consiglio di consumare pesce fresco locale. Le tipicità del nostro mare e della nostra spiaggia sono lo specchio dell’identità della comunità riccionese che abbiamo intenzione di salvaguardare sotto molteplici aspetti”.