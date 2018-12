Rimini, l'originale vignettista Ilrompi presenta il suo libro alla Volvo Mothor sabato 15

Eventi

Rimini

| 10:47 - 12 Dicembre 2018

Un’occasione per incontrare un personaggio originale, trascorrere e godersi un momento e un aperitivo insieme: è l’evento #ILROMPIMOTHOR, in programma sabato 15 dicembre a partire dalle 18.00 presso la concessionaria Volvo Mothor di Rimini.

L’appuntamento di sabato è il primo di una serie di eventi che il Gruppo Marcar (titolare della concessionaria) ha ideato per dare vita alla concessionaria anche fuori dai consueti schemi, organizzando incontri con personaggi, presentazioni, conferenze.

Il 15 dicembre l’ospite d’eccezione sarà il famoso vignettista #ILROMPI che dopo alcuni mesi ha deciso di svelarsi al grande pubblico e lo farà presentando il libro appena pubblicato "Scarabocchio male quello che nella vita è peggio", una collezione delle sue migliori vignette che raccontano “ordinarie beghe di coppia”. #ILROMPI è personaggio che ha conquistato in poco tempo una vastissima platea web contando più di 200mila fan tra Facebook e Instagram e i suoi post vignetta raccolgono regolarmente migliaia di like.

A partire dalle 18.00 #ILROMPIMOTHOR sarà un'occasione unica e informale per incontrarsi, firmare e dedicare i libri, ma soprattutto una motivo per fare un aperitivo insieme e sorridere delle vignette esposte e realizzate appositamente per Volvo Mothor.

Ci sarà inoltre una sorpresa per tutti: l’inizio ad un contest che permetterà al vincitore di aggiudicarsi una vignetta unica ed esclusiva realizzata da #ILROMPI. Alle 18.30 verrà consegnata a tutti i partecipanti una vignetta vuota che si potrà completare con un testo a propria scelta; una volta realizzata si dovrà postare su Facebook/Instagram con l'hashtag #ilrompimothor e quella che riceverà più like entro il 31-12 si aggiudicherà il premio.

L’ingresso all’evento è gratuito.