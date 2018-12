Rimini, si tuffa in mare e scompare: scattano le ricerche

Cronaca

Rimini

| 20:49 - 11 Dicembre 2018

Un uomo sulla cinquantina è scomparso in mare a Rimini. Da quanto appreso, la persona si sarebbe tuffata poco prima delle 18 all'altezza del bagno 105, ma poi si sono perse le tracce. Alcuni passanti avrebbero riferito di aver visto l'uomo tuffarsi e scomparire nel nulla. Subito è stato lanciato l'allarme e sono partite le ricerche: ora si sta perlustrando la zona ma dell'uomo, per il momento, ancora nessuna traccia. Non si esclude che possa trattarsi di un gesto estremo. Sul posto personale della Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco.



