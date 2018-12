Bellaria, schianto tra un camion e una bici: 65enne perde la vita

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 18:16 - 11 Dicembre 2018

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di martedì a Bellaria. Poco prima delle 17, per cause ancora in corso di accertamento, un camion ha travolto una bici, entrambi i mezzi stavano percorrendo via Fratelli Cervi. Ad avere la peggio nel violento impatto è stato un uomo di 65 anni immediatamente soccorso. Sul posto è intervenuta un’auto medica e un’ambulanza con i sanitari che hanno cercato senza sosta di rianimare l’uomo; purtroppo il 65enne è spirato poco dopo per le conseguenze dello scontro. Per la ricostruzione e le verifiche sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.