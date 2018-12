Calcio D, al Santarcangelo il difensore Gianmarco Fabbri classe 1997: ex Delta Rovigo e Fano

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:47 - 11 Dicembre 2018

Il Santarcangelo Calcio comunica l’ingaggio del difensore Gianmarco Fabbri. Il giocatore classe 1997 cresciuto nel settore giovanile del Cesena ha vestito nella stagione 2016/17 la maglia del Delta Rovigo (33 presenze inserie D) e nella stagione 2017/18 del Fano (5 (presenze in Serie C). Gianmarco Fabbri, che da alcuni giorni lavora in gruppo con i nuovi compagni, sarà a disposizione del tecnico Daniele Galloppa già dalla partita di mercoledì contro il Forlì.