Basket giovanile RBR: Under 18 ko in casa, hurrà per Under 16 e Under 15

Sport

Rimini

| 17:06 - 11 Dicembre 2018

Due vittorie e una sconfitta per le formazioni giovanili RBR. Vanno ko i Titans Under

18 (Felici 21, Foto), che dopo un buon inizio non riescono a fermare l’attacco di San

Lazzaro che nel secondo periodo risulta devastante. Vittoria nel segno della difesa

per gli Under 16, che a Piacenza concedono appena 23 punti dopo il primo periodo e

portano a casa un successo significativo. Infine, l’Under 15 Angels, che riesce ad

avere la meglio della zona di Ravenna con una buonissima partita di squadra nella

quale spiccano alcune pregevoli prestazioni individuali. Ad esempio, i 24 di

Mulazzani con 6/12 da tre e un Buo che non va lontanissimo da quella che sarebbe

stata un’impressionante quadrupla doppia: 8 punti, 13 rimbalzi, 8 recuperi e 8 assist.

UNDER 18 ECCELLENZA, TITANO-SAN LAZZARO 64-71

Arriva un ko per l’Under 18 Eccellenza Pallacanestro Titano/RBR nella prima delle

due partite in tre giorni di questa settimana. Con la Bsl San Lazzaro i Titans restano

avanti per tutto il primo quarto, meritando un vantaggio che avrebbe potuto essere

più consistente del +3 finale (18-15). Poi nel secondo quarto cambia tutto: San

Lazzaro trova improvvisamente grande vena offensiva e non sbaglia mai, tanto che

in cinque minuti piazza un break di 17-5 che ribalta completamente la partita (23-32

al 15’). I Titans/RBR non ci stanno e reagiscono, ritrovando l’attacco ma non

riuscendo a mettere uno stop alle iniziative della Bsl (36-45 al 20’).

Di ritorno dagli spogliatoi la difesa si fa decisamente più tosta e San Marino arriva a

più riprese a due possessi di margine, come testimoniato dal 50-56 del 30’. Quarto

finale con batti e ribatti, nessun break particolarmente significativo e Titans che

arrivano un paio di volte al -5 e palla in mano. La Bsl però è cinica e approfitta delle

occasioni giuste per mettere quel piccolo cuscino di sicurezza (+10) che le assicura la

vittoria. Finisce 64-71.

STATS. Top scorer è Tommy Felici, che ai 21 punti (8/13 dal campo) ha aggiunto 8

rimbalzi e 3 assist. 8 rimbalzi anche per Campajola, 7 assist per Pierucci.

PALL. TITANO/RBR – BSL SAN LAZZARO 64-71

PALL. TITANO/RBR: Coralli 2, Pierucci 12, Palmieri 6, Mazza 2, Fiorani, Campajola 7, Bollini, Semprini 8, Felici 21, Botteghi 2. All.: Padovano.

Parziali: 18-15, 36-45, 50-56, 64-71.

UNDER 16 Vittoria sofferta per gli under 16 di Bernardi a Piacenza. In una partita dove le difese spesso hanno la meglio sugli attacchi avversari, decisivo è il break degli Angels/RBR a inizio ultimo quarto. Entrambe le squadre alternano zona e uomo, ne viene fuori un match lento e spigoloso. Sia i padroni di casa che gli ospiti non hanno percentuali esaltanti dal campo, però questi ultimi sono più freddi e cinici nel quarto tempo e alla fine portano a casa la vittoria. Ora gli Angels/RBR avranno qualche settimana di stop dal campionato, visto che la sfida con la Virtus Bologna è stata rinviata.

PIACENZA – SANTARCANGELO/RBR 37-51

PIACENZA: Cicognini 2, Fumi 5, Enobo 7, Fortino, Andreoli, Mazzoli ne, Fellegara 4, Pizzetti 9, Rigoni 6, De Palo, Haxhillari ne, Scaglia 4. All. Soffiantini, ass. Mellone.

SANTARCANGELO/RBR: Ricci 6, Mulazzani 5, Scarponi ne, Vettori 3, Angelini, Nuvoli 5, Mancini 8, Pasquarella 2, Rossi 13, Magnani 9. All. Bernardi, ass. Di Nallo.

Parziali: 14-18, 23-25, 29-34, 37-51.

UNDER 15 Torna alla vittoria l’Under 15 Eccellenza con una grande prestazione di squadra. I padroni di casa partono male e dopo 3’ coach Di Nallo è costretto al time out (0-9 Ravenna). Lo strappo viene subito ricucito e al termine del primo quarto gli ospiti

sono avanti di sole tre lunghezze. Nel secondo quarto gli Angels/RBR aumentano

l'intensità difensiva, in attacco sono bravi a correre in contropiede e, quando non è

possibile, trovano buoni tiri contro la zona di Massari (37-31 per Santarcangelo

all'39;intervallo). Da qui in poi i gialloblù conducono, gli avversari si riavvicinano fino al -1 a metà terzo quarto ma senza riuscire mai a ribaltare l'inerzia del match.

Nell';ultima frazione gli Angels controllano la partita, mantenendo 10-15 punti di

vantaggio fino alla sirena finale. Un'ottima prestazione di squadra, in attacco e in

difesa, e quindi una vittoria meritata. Spiccano le prestazioni di Amati, sempre

pronto a volare in contropiede, Mulazzani, mortifero dalla lunga distanza (6/12 da 3)

e del tarantolato Buo, vicino ad una clamorosa quadrupla-doppia: il folletto chiude

con 8 punti, 13 rimbalzi, 8 rubate e 8 assist.

BK SANTARCANGELO/RBR - JUNIOR BK RAVENNA 74-61

SANTARCANGELO/RBR: Neri, Buo 8, Orlati, Mulazzani 24, Greco 3, Piacente 4,

Dellarosa 10, Antolini 7, Ricciotti, Amati 18, Polverelli. All. Di Nallo, ass. Brienza e

Botteghi.

RAVENNA: Del Duca, Raffoni 15, Montanari 4, Baldini 4, Casadei 2, Fogli 4, Pattuelli

4, Minori ne, Giovannelli 28, Marchesini. All. Massari.

Parziali: 13-16, 37-31, 57-48, 74-61.