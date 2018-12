Rockin’1000 in visita a San Patrignano: proiettato il video del grande concerto That’s Live Firenze

Attualità

Coriano

| 17:02 - 11 Dicembre 2018

Domenica 9 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20 presso l’Auditorium di San Patrignano, si è svolta la proiezione di Celebrity Skin - Rockin'1000 with Courtney Love, l’ultima produzione video realizzata durante il concerto di Rockin’1000 quest’estate a Firenze.







Davanti a una platea di circa 1000 persone, tra ragazzi impegnati nel percorso in comunità e addetti ai lavori, è salito sul palco Fabio Zaffagnini, General Manager Rockin’1000, per raccontare agli ospiti della comunità - charity partner dell’evento realizzato questa estate a Firenze - la storia di Rockin’1000, i suoi valori e il messaggio che il progetto porta nel mondo. Erano presenti altri due soci fondatori di Rockin’1000: Claudia Spadoni e Cisko Ridolfi, rispettivamente Executive Producer e Sound Manager Rockin’1000, per rispondere dal vivo a domande e curiosità sull’evento di Firenze e su tutto il progetto.







La presentazione di Fabio Zaffagnini, pensata per gli ospiti di San Patrignano, è stata scandita da diversi video, ripercorrendo la storia del progetto iniziata 4 anni fa a Cesena con Learn To Fly, video-appello ai Foo Fighters che ha fatto il giro del mondo (con oltre 46 milioni di visualizzazioni) fino ad arrivare alla presentazione dell’ultimo video che racconta la tappa fiorentina del progetto Rockin’1000 con That’s Live 2018.

Il concerto fiorentino della più grande Rock Band al mondo ha visto protagonisti ben 1500 musicisti, un repertorio di brani iconici della Storia del Rock, la partecipazione speciale di Courtney Love, star della musica conosciuta a livello globale, il Maestro Peppe Vessicchio, che ha diretto i musicisti, Nikki e Federico Russo di Radio Deejay, presentatori dell’evento. L’artista Courtney Love è stata coinvolta grazie al supporto della Only The Brave Foundation, partner istituzionale dell’evento.







Grazie anche ad ACF Fiorentina, una parte del ricavato dell’evento è stata devoluta a San Patrignano, la comunità che da 40 anni accoglie gratuitamente migliaia di giovani aiutandoli a superare il problema delle dipendenze e dell’emarginazione. La somma raccolta sarà impiegata nel progetto di prevenzione WeFree, grazie al quale la comunità incontra ogni anno oltre 50.000 studenti in tutta Italia, realizzando una serie di tappe in Toscana.