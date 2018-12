Il Ct di Morciano si riconferma Centro CONI per innovazione e multidisciplinarità

Sport

Morciano

| 14:16 - 11 Dicembre 2018

Importante riconoscimento per il Ct di Morciano. La società ‘360 Sport’, che gestisce gli impianti di via Stadio, infatti, ha ottenuto la riconferma come Centro CONI. Una qualifica che il comitato olimpico nazionale riconosce solamente ai progetti sportivi capaci di distinguersi per le loro metodologie innovative di insegnamento, la multidisciplinarità, il lavoro di avviamento allo sport e di orientamento con bambini e giovani e i continui aggiornamenti professionali svolti dagli operatori. Un riconoscimento che certifica l’importante lavoro svolto in questi anni da ‘360 Sport’. Sono solamente 20 i Centri CONI riconosciuti presenti a livello regionale su oltre 3mila associazioni presenti. Per festeggiare questo importante traguardo, lo staff del Ct di Morciano ha deciso di fare una sorpresa di Natale ai bambini e ragazzi iscritti ai corsi, donando loro un regalo a tema sportivo. Entro la prossima settimana termineranno i test motori che coinvolgono i piccoli allievi dei corsi di tennis, Dodgeball e del ‘GiocaSport’. I test, in forma anonima, sono finalizzati all’inserimento nella banca dati del CONI per il monitoraggio delle performance sportive a livello nazionale.