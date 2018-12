Santarcangelo: assegnate le borse di studio in memoria di Caterina Gambuti, ecco i 4 ragazzi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:45 - 11 Dicembre 2018

È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle borse di studio in memoria di Caterina Gambuti per il 2018. Importante la novità voluta quest’anno dall’Amministrazione comunale dal momento che i premiati, da due, saliranno a quattro. Quattro infatti sono gli studenti residenti a Santarcangelo iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno di scuola superiore che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno conseguito una media di almeno 8/10 e che – sulle 37 domande pervenute ai Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia, polo di Santarcangelo – si sono piazzati ai primi posti della graduatoria. Ricordiamo che il bando teneva conto, oltre che della media scolastica, anche dell’Isee, l’indicatore della situazione socio-economica delle famiglie.



Gli studenti vincitori delle quattro borse di studio del valore di 500 euro ciascuna sono: al primo posto Elisa Antonia Blaj (classe 2003, frequenta la II D del Liceo linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena), seguita da Linda Fabbri (classe 2001, frequenta la V C del Liceo scientifico “Augusto Righi” di Cesena) e Matteo Senno (classe 2000, frequenta la classe III per Operatore sistemi elettrico-elettronici della Fondazione Enaip “S. Zavatta” di Rimini). Il quarto premiato è Sofia Camisa (classe 2003, frequenta la II P del Liceo statale “A. Serpieri” di Rimini).



“Abbiamo aumentato di 1.000 euro il fondo a disposizione perché volevamo dare un segnale concreto per riconoscere l’impegno dei giovani nello studio”. Con queste parole l’assessore ai Servizi sociali, Danilo Rinaldi, commenta la novità introdotta quest’anno nel bando Caterina Gambuti, che ha portato da 1.000 a 2.000 euro l’importo destinato alle borse di studio in ricordo della santarcangiolese che ha dedicato la sua vita al volontariato e alla solidarietà”.



I quattro ragazzi verranno premiati come di consueto dal sindaco Alice Parma in occasione del saluto di fine anno. La graduatoria definitiva è pubblicata sui siti dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.valmarecchia.it) e del Comune di Santarcangelo (www.comune.santarcangelo.rn.it).