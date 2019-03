Calcio Eccellenza, il Cattolica prende Bacchiocchi e sogna Ballarini. Fya, c'è Enchisi? Via Grimellini

Sport

| 23:44 - 12 Dicembre 2018

Ore cruciali per il mercato dilettanti: venerdì sera si chiudono le liste di svincolo. In serie D il Forlì potrebbe prendere Cascione del Santarcangelo.

In Eccellenza un altro degli obiettivi del Cattolica è il centrocampista Nicolò Bacchiocchi (foto), classe 1991, ora in forza alla Juvenes-Dogana nel campionato interno sammarinese. Bachiocchi è un giocatore esperto, con campionati vinti alle spalle: ha vinto il campionato di serie D al Santarcangelo (pre 16 presenze in C2), a Rimini, Fermana e Samb in Eccellenza. La firma è atetsa per giovedì.

Uno sogni probiti del ds Emanuele Benvenuti è riportare Marco Ballarini. Centrocampista mancino classe 1985, ha giocato in serie D a Verucchio per tre stagioni, a Riccione e Sambenedetto, in C2 a Bellaria, in Eccellenza alla Savignanese, Cattolica (2014-2015), Progresso e ora al Corticella. Difficile che il club emiliano lo liberi. Vedremo da qui a venerdì.

La Fya Riccione (Eccellenza) ha individuato il centrocampista che cercava. Si tratta di Lorenzo Enchisi, classe 1997, in forza quest'anno all'Alma Fano (Eccellenza Marche) e prima in serie D con Forlì (27 presenze e un gol), San Marino (14) e Romagna Centro (30). In gioventù, prima di passare al Rimini Calcio, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Riccione con Pasquale Iachini che ora ritroverebbe come vice allenatore di mister Lorenzi. Vedremo se il club riccionese coronerà il suo sogno. Svincolato Lorenzo Grimellini.

