Il Comune di Rimini a caccia di sponsor per 90 mila euro. Pubblicato il bando

Rimini

| 12:51 - 11 Dicembre 2018

È in pubblicazione da oggi il bando che intende reperire sponsorizzazioni, negli eventi più importanti organizzati dal Comune di Rimini, in cambio di mezzi che soddisfino le esigenze di trasporto, di persone e cose, da assegnare all’auto parco comunale.



L’acquisizione di offerte per autoveicoli messi a disposizione, è stimata su un valore presunto di € 90.000,00. Una sponsorizzazione tecnica rivolta a soggetti interessati a promuovere la propria ragione sociale o la propria immagine aziendale, il cui valore effettivo, poi sarà determinato in relazione dell'offerta formulata dallo Sponsor.



Un’operazione intesa come permuta in quanto allo sponsor viene restituito, quale unico corrispettivo, il ritorno di immagine e la pubblicità che deriva dall'apposizione del messaggio pubblicitario sugli autoveicoli, e la disponibilità di uno stallo, in concomitanza degli eventi, per la promozione di un automezzo. Una superficie di 16 mq che il vincitore del bando potrà sfruttare durante i cinque eventi più importanti organizzati dal comune: il Capodanno più lungo del mondo ; Al Meni ; Note Rosa; Sagra musicale malatestiana; Festival del mondo antico. Oltre alla possibilità di inserire il proprio logo nel materiale pubblicitario che promuove l’evento stesso. Quest’ultima possibilità si allarga anche alle attività e ai programmi legati al Teatro Galli.



L’obiettivo del Comune di Rimini è ottenere in uso gratuito al proprio autoparco, per un periodo di 30 mesi, un numero di quattro autovetture operative e un furgone di massa inferiore alle 3,5 tonnellate, con guida a patente B, per il trasporto di cose da utilizzarsi per le esigenze di mobilità e trasporto cose degli uffici. Una scelta presa nella direzione di contenere la spesa dell'utilizzo dei mezzi e ridurre le emissioni inquinanti, mediante rinnovo del parco automezzi, attraverso mezzi a ridotto impatto ambientale.



La proposta di sponsorizzazione è destinata a enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) ed istituzioni in genere, in qualunque forma istituiti in possesso dei requisiti previsti. I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali eventualmente derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.