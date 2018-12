La magia di Babbo Natale per i bambini presenti al pranzo natalizio di Diabete Romagna

Attualità

Rimini

| 12:29 - 11 Dicembre 2018

È stata una splendida domenica di allegria avvolta dal magico clima natalizio, quella che i bambini, le famiglie e i ragazzi dell’associazione Diabete Romagna hanno trascorso insieme il 09 dicembre al Ristorante Frontemare di Rimini.

Come da tradizione infatti si è tenuto anche quest’anno il pranzo di Natale che ha visto riunirsi in un clima di festa circa 100 partecipanti che si sono ritrovati per stare insieme e sentire di non essere soli con la malattia.

Il diabete è una malattia cronica, silenziosa e di cui si parla ancora poco. Il rischio che le persone con diabete e le loro famiglie si sentano sole ed isolate è altissimo, per questo Diabete Romagna con tutti i suoi volontari cerca di creare una rete di supporto e confronto in tutto il territorio, affinché il diabete non sia d’ostacolo alla vita di nessuno. Sono sempre più numerosi infatti anche i casi di bambini colpiti da diabete, che scoprono di dover fare i conti con una malattia che scandirà per sempre le loro giornate con misurazioni di glicemia e iniezioni di insulina. Uno di loro è il piccolo Nicholas, nella foto assieme a Babbo Natale, con il diabete dall’età di due mesi e che ha ballato felice insieme agli altri bimbi. È la forza di questi bambini e delle loro famiglie il motore di un’associazione fatta di volontari che dedicano ore della loro vita al so gno di un mondo in cui il diabete non sia mai d’ostacolo alle aspirazioni di ognuno.

La magia di Babbo Natale ha allietato la giornata con doni e sorrisi per tutti i bambini presenti. Un momento di gioia ed allegria sempre molto atteso, reso possibile grazie alla generosità dei commercianti riminesi che con grande sensibilità hanno donato libri, giocattoli e molto altro ai bambini con diabete.

“Ringraziamo di cuore Boccabè, Caimi Store, e Mastro Geppetto per i regali. Un grazie speciale va al Ristorante Frontemare che con grande generosità e sensibilità si è confermato al fianco dell’associazione anche quest’anno.” Pierre Cignani, Presidente dell’associazione Diabete Romagna. Il Ristorante Frontemare infatti ha voluto regalare un sorriso alle famiglie ed ai loro bambini impegnandosi a raccogliere fondi da devolvere in favore dei progetti dell’associazione con una nuova iniziativa che prevede la possibilità per chi pranza o cena presso i ristoranti Zodiaco e Frontemare, di devolvere il 10% del conto all’Associazione Diabete Romagna.

Pierre Cignani, Presidente di Diabete Romagna Onlus, ha ringraziato tutti i presenti e le realtà che hanno sostenuto questa giornata: “Vedere nei nostri bambini un sorriso di stupore e gioia nello scartare i regali ci riempie il cuore e ci sprona ad andare avanti nei progetti di assistenza alle famiglie. Continueremo ad impegnarci affinché il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno.”

Il ricavato del pranzo contribuirà a sostenere progetti a favore di piccoli e grandi pazienti con diabete per migliorare la qualità della vita dei pazienti con diabete e delle loro famiglie.