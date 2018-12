Bomba carta al centro di accoglienza, indagati cinque adolescenti riminesi, tre dei quali minorenni

Cronaca

| 12:22 - 11 Dicembre 2018

Ci sono degli indagati per il lancio della molotov contro il centro di accoglienza per profughi in località Spadarolo di Rimini, avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Si tratta di giovanissimi: quattro minorenni e un diciottenne. Si attende ancora la formalizzazione delle denunce; ieri si sono svolti i primi interrogatori. Secondo quanto riporta la stampa locale uno dei giovani sarebbe crollato ammettendo le responsabilità per quanto accaduto. I carabinieri stanno verificando se sia attribuibile allo stesso gruppo un altro episodio analogo accaduto tra il 27 e il 28 ottobre. Da chiarire il movente: se a sfondo razziale, per uno screzio con uno degli ospiti della struttura gestita dalla cooperativa Cento fiori o altro.