Novafeltria, sfilata in piazza di Apecar e Moto addobbate a tema natalizio

Eventi

Novafeltria

| 12:17 - 11 Dicembre 2018

Ape car e due ruote addobbate ed infiocchettate per Natale. Domenica 16 dicembre a Novafeltria in occasione della festa "Dolce Natale" si svolgerà la seconda edizione dell'evento. Tante persone stanno preparando i propri mezzi agghindandoli da Babbo Natale o come albero o Presepe o anche posizionando un semplice fiocco per festeggiare tutti assieme. Tra gli iscritti anche Marco Andreani, vincitore con il suo Ape Proto della tappa di Carpegna della manifestazione “Al Roti in te fium”, dedicata a mezzi "non convenzionali". Per i vincitori in palio buoni benzina ed accessori vari. Tutti coloro che andranno a votare il mezzo più bello ed originale, riceveranno un biglietto della lotteria. Estrazione alle 18 con tanti premi offerti dalle attività commerciali del territorio.