Oltre 200 "nonni" alla festa del Centro Fontanelle di Riccione: tante le attività proposte

Attualità

Riccione

| 11:57 - 11 Dicembre 2018

Esercizi ginnici e di coordinamento per la festa che ha coinvolto lunedì pomeriggio circa 200 anziani al Centro di Quartiere Fontanelle.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha organizzato un momento di aggregazione prima delle Festività Natalizie con i pensionati riccionesi iscritti ai corsi di attività motoria. Presenti anche il sindaco Renata Tosi e il vice sindaco e assessore ai servizi alla persona Laura Galli.

Dopo Natale, l’amministrazione guarda al Carnevale con una festa in maschera al Playhall in collaborazione con i Centri di Buon Vicinato. Momenti di festa e attività diverse per i nonni riccionesi che, oltre ai corsi di attività fisica che si concluderanno il prossimo maggio, hanno la possibilità di frequentare laboratori di inglese e di informatica. E’ già possibile iscriversi per partire a febbraio. Sono inoltre attivi, in collaborazione con l’amministrazione, i centri di animazione nei Buon Vicinati Colle dei Pini, Cinque Terre, via Alberti e presso il Centro Nautilus. Si ricorda che per gli anziani che hanno difficoltà di spostamento in autonomia, è previsto un servizio di trasporto a carico del Comune.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al seguente numero

Comune di Riccione: Settore Servizi alla persona del Comune, di Riccione Ufficio terza e quarta età (rif. Maria Bonelli: tel 0541/428901).