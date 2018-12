Concerto lirico di Capodanno, tutti in fila per il biglietto in piazza Cavour

Eventi

Rimini

| 11:37 - 11 Dicembre 2018

Tanti appassionati in fila per l'acquisto dei biglietti per l'Opera di Capodanno di Rimini. Il botteghino si è aperto alle 11 di martedì all'Urp in piazza Cavour e subito si è formata una coda di appassionati per acquistare il biglietto. Il 2019 degli eventi riminesi e del Teatro Galli si aprirà il primo gennaio alle 17 con la "Carmen" opera lirica in quattro atti di Georges Bizet, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, ispirata alla novella omonima di Prosper Mérimée, considerata una delle opere più eseguite al mondo e un classico del repertorio operistico.

Le rappresentazioni di inizio d'anno, oramai un classico degli eventi del capodanno riminese, si svolgeranno martedì 1 gennaio 2019 nel consueto orario pomeridiano delle 17,00 e le due repliche si terranno giovedì 3 e sabato 5 gennaio alle ore 20,00.