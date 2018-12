Cronaca

Montescudo

| 09:01 - 11 Dicembre 2018

Un quarantenne è rimasto seriamente ferito in un incidente avvenuto alle 7.40 di martedì mattina in provincia di Rimini. Per cause ancora al vaglio ha perso il controllo dell'auto che stava guidando finendo in una scarpata. E' successo in via Vallecchio 1 a Trarivi di Montescudo. Sul posto per i rilievi e i soccorsi i Vigili del Fuoco, i Carabinieri un'ambulanza e l'elisoccorso. Il 40enne è stato portato in ospedale a Cesena.