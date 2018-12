Giro di vite dopo la tragedia di Ancona, Questura: controlli a tappeto nelle discoteche

Attualità

Rimini

| 07:56 - 11 Dicembre 2018

Dopo il dramma che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato a Corinaldo, in provincia di Ancona, dove sei persone, una mamma e cinque minorenni, sono morte schiacciate o soffocate dalla folla in fuga dal locale, il questore di Rimini Maurizio Improta ha convocato i principali rappresentati dei locali riminesi per giovedì prossimo 13 dicembre. L'intenzione delle Forze dell'Ordine, secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, è di controllare ancora di più i locali dal punto di vista strutturale e amministrativo: verranno verificate le licenze, la situazione dei dipendenti, le condizioni del locale, eccetera. Gli eventi saranno monitorati e si dovrà approntare un sistema per verificare le capienze dei luoghi e le presenze effettive.