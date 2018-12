Concerto di Natale per Rimini e per Arop, giovedì la seconda edizione per sostenere la casa d'accoglienza

Eventi

Rimini

| 07:55 - 11 Dicembre 2018

Giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 21:00, nel Santuario Madonna della Misericordia in Santa Chiara (vicolo Santa Chiara, 28 – Rimini) si svolgerà la seconda edizione del “Concerto di Natale per la Città di Rimini”, ideato da Daniele Bacchi, organizzato da Lions Club Rimini-Riccione Host e Università Aperta “Giulietta Masina e Federico Fellini” e che si avvale del patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini. Il concerto propone musiche vocali e strumentali tra il medioevo ed il Novecento. Ingresso libero.

L'iniziativa è volta al completamento della Casa Accoglienza A.R.O.P. Onlus che ospita le famiglie dei bambini in terapia presso il Reparto di Oncologia Pediatrica Ospedale Infermi di Rimini.

“Questa seconda edizione del concerto dedicato alla nostra Città – si legge in una nota dell'organizzazione - trae energia dal lusinghiero successo dell’anno scorso unito al significativo contributo che questa iniziativa benefica raccolse e destinò alla casa accoglienza A.R.O.P. Onlus, che ospita le famiglie dei bambini in trattamento terapeutico nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini coordinato dalla Dott.ssa Roberta Pericoli e che ora è una splendida realtà attiva da alcuni mesi.L’insieme delle associazioni promotrici e dei generosi amici che hanno contribuito ad ottenere un risultato superiore ad ogni aspettativa si raccoglie di nuovo attorno a questo progetto per completare l’opera ed assicurare la necessaria continuità. facciamo appello alla generosità di tutti i presenti per un maggiore contributo in questa bellissima serata”.

Questi gli artisti che si esibiranno:

Arianna Lanci: Mezzosoprano

Roberto Torriani: Organo

Quartetto EoS

Matteo Salerno: Flauto

Aldo Capicchioni: Violino

Aldo Maria Zangheri: Viola

Anselmo Pelliccioni: Violoncello

Cappella Vocale di Scolca