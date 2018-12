Pole Dance, la campionessa italiana Claudia Dipilato alla Winter Cup di Novara

Sport

| 07:51 - 11 Dicembre 2018

Prima uscita agonistica post-mondiale per Claudia Dipilato, la riminese che ha conquistato l’argento ai mondiali di Pole Dance organizzati dalla POSA (Pole Sport & Arts World Federation) a Fort Lauderdale, in Florida, nello scorso novembre, nella categoria Master Over 40 Competitive.

La gara si terrà domenica 16 dicembre vicino a Novara, al PalaEolo di Castelletto Ticino. E’ una competizione internazionale e Claudia è stata selezionata nel Team Italia (la nazionale della Pole Dance). E’ l’occasione per rimettersi in gioco contro le atlete che già aveva incontrato al campionato italiano. “Non sarà facile – spiega lei stessa – perché non gareggiamo sole. È una competizione di livello europeo alla quale partecipano altre atlete di spessore, selezionate dalle loro nazionali: ce la vedremo con finlandesi, tedesche e russe”.

Porterai in gara, per l’ultima volta, l’esercizio che ti ha regalato il titolo italiano a maggio e l’argento mondiale a novembre. “E’ vero. Per un verso mi dispiacerà molto lasciare questa routine che mi ha regalato soddisfazioni così grandi. D’altro canto, sono felice di andare avanti e provare sia qualcosa di nuovo, magari di ancor più impegnativo, sia altri tipi di gare”.

La Dipilato è reduce da un week-end di allenamenti a Tirrenia, convocata da Davide Lacagnina, responsabile tecnico della nazionale e da Alessandra Marchetti, direttore tecnico della nazionale, proprio in vista della Winter Cup. I due l’hanno chiamata anche per il ritiro del 24/26 gennaio, sempre a Tirrenia, durante il quale la nostra nazionale si allenerà assieme ad altri team europei. Germania, Francia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Ucraina e Kazakistan (più un’atleta cubana), saranno ospiti del centro federale.

Alla Winter Cup di Novara parteciperà anche la cervese Matilde Foschi che, allenata dalla stessa Dipilato, è arrivata quinta ai mondiale nella sua categoria. “Matilde disputerà la sua ultima gara nella categoria Junior A Competitive perché dal 2019 gareggerà in Junior B (atlete dai 15 ai 17 anni) – Spiega la Dipilato. - E’ l’unica azzurra a partecipare nella sua classe d’età. Se la vedrà con russe, polacche, estoni e spagnole. Dovrà fare del suo meglio e metterci il cuore. Anche per lei sarà l’ultima volta che presenterà la sua routine. Vada come vada, avrà avuto modo di arricchire il suo bagaglio d’esperienza in gare d’alto livello”.