Cattolica, al Teatro della Regina il balletto delle Mille e una Notte

Cattolica

| 06:58 - 11 Dicembre 2018

Sono le notti arabe, dense di atmosfere e sonorità vibranti che hanno ispirato il balletto Le mille e una notte di Shéhérazade, nuova produzione 2018 creata per il Balletto di Milano dai giovanissimi Federico Mella e Alessandro Torrielli, anche danzatori di punta della Compagnia. Lo spettacolo sarà in scena sabato 15 dicembre al Teatro della

Regina di Cattolica (ore 21,15).

“La valorizzazione dei tanti talenti italiani è una delle nostre peculiarità, sia come interpreti sia in ambiti creativi”, ha sottolineato il direttore artistico Carlo Pesta che ha individuato nei due giovani potenzialità non indifferenti tanto da meritarsi un impegno così importante.

“Shaharazad” letteralmente significa “figlia della città” ed è proprio l'appartenenza ad una comunità lo spunto dal quale sono partiti i due promettenti coreografi. Alla vivacità delle vie e mercati della Medina, animata dai suoi abitanti e caratterizzata da profumi e colori esotici del primo atto si contrappone l'intima atmosfera dell'interno del palazzo dove la magnetica Shéhérazade ha salva la vita ad ogni alba poiché l’attesa del seguito dei suoi racconti innamora il Sultano. Nel secondo atto alcune delle novelle più celebri delle raccolta “Le mille e una notte” trovano ampio respiro e vivacissima resa, abilmente narrata sulle note sublimi di A. Khachaturian, scelto per affiancare la ben nota suite di N. Rimsky Korsakov.

L'allestimento creato da Marco Pesta, particolarmente suggestivo e prezioso negli originali tessuti di scene e costumi, fa da cornice alle coinvolgenti coreografie che valorizzano le grandi qualità tecniche ed artistiche di tutti i componenti della Compagnia. Angelica Gismondo, con la sua bellezza esotica e linee ineguagliabili, si cala nel ruolo della bella e intelligente Shéhérazade con sensibilità, mentre Giulia Cella è la sorella che con lei attua il piano per placare le ire del Sultano, l'autorevole Alessandro Orlando.

Gli stessi Federico Mella e Alessandro Torrielli sono impegnati nei principali ruoli delle fiabe. Il primo è Aladdin nell'omonima storia, affiancato da Arianna Capodicasa e dal divertente genio di Federico Micello. Torrielli è, con Giordana Roberto e Germano Trovato, protagonista della storia “Ali Babà e i 40 ladroni” mentre la storia “Uomo addormentato e ridestato” è

interpretata da Luca Rimolo, Mirko Casilli, Giulia Simontacchi e Irene Criscino.

Su invito dell'Ambasciata Italiana a Rabat e Istituto di Cultura italiano in Marocco il balletto Le mille e una notte di Shéhérazade era stato presentato in anteprima in apertura del Festival Fituc di Casablanca di cui l'Italia nel 2017 era ospite d'onore.