Calcio D, il centrocampista De Cristofaro è un nuovo calciatore del San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 19:51 - 10 Dicembre 2018

Il San Marino Calcio ha raggiunto l'accordo per il tesseramento del centrocampista, classe '87, Paolo De Cristofaro. Una vecchia conoscenza dei Titani: esattamente dieci stagioni fa vestì la maglia biancoazzurra. Dopo San Marino ha vestito le maglie di Sangiovannese in C2, e poi sempre in serie D di Vibonese, Orlandina, Tiger Briolo, Rapallo, Fortis Juventus. Ora torna, dopo aver disputato oltre 300 gare tra serie C e D. L'ingaggio di De Cristofaro seguito a quello di Claudio Cola al debutto sabato scorso a Pavia. Ora la società ingaggerà un attaccante.