Rally Prealpi: Guerra e Stefanelli di nuovo insieme sulla Subaru Impreza

Sport

Repubblica San Marino

| 19:30 - 10 Dicembre 2018

Pochi giorni di sosta e continua con una nuova gara la esaltante stagione per la War Racing, la squadra corse di San Marino che si appresta ad un nuovo appuntamento rallistico di grande importanza. Dopo i recenti ottimi successi ottenuti dal patron del team, Stefano Guerra ai rally dell’Adriatico e delle Marche, ma anche al recente Tuscan con Zelindo Melegari il team del Titano torna in gara al 20esimo Prealpi Master Show e 14esima edizione della Ronde Prealpi Trevigiane. L’unica Subaru schierata dalla War in questa gara sarà affidata al titolare della squadra titana, ovvero appunto quel Stefano Guerra che nelle ultime apparizioni agonistiche ha veramente dimostrato di essere un autentico dominatore della sua classe e dell’agguerrito Gruppo N. Davvero un bel piede pesante quello di Guerra, che anche a Sernaglia della Battaglia (luogo di partenza e arrivo della gara) cercherà un nuovo risultato di vertice, anche se in questa gara saranno ancor di più gli avversari per Guerra che in questa occasione avrà al suo fianco l’esperto coequiper titano, Silvio Stefanelli, un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Sono infatti ben 145 (numero massimo consentito) le vetture al via di questo evento che si svolgerà domenica 16 Dicembre e che vedrà il suo epilogo e svolgimento sulla mitica e spettacolare prova denominata Master Show di km 9,23 e che durante la corsa verrà ripetuta per quattro volte. Come sempre sul campo gara la vettura sarà affidata alle abili mani dei tecnici Matteo Zammarchi, Matteo Babboni, e Maurizio Pisi i quali saranno gestiti e diretti dal grande regista della War Racing, il direttore sportivo, il reggiano Tiziano Meglioli. In bocca al lupo e gas a fondo per il duo e squadra tutta biancoazzurra. L.C.