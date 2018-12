Calcio giovanile, la Berretti del Santarcangelo pareggia a Fiorenzuola. Cinquina per Under 16 e 17

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:26 - 10 Dicembre 2018

JUNIORES UNDER 19

FIORENZUOLA – SANTARCANGELO 0-0

Santarcangelo: Forti, Galassi, Alvisi, Camaj, Meco, Fabbri, Morri, Bucci, Bua, Sapori, Guarino. In panchina: Fellini, Bucci, Zanni. All. Fusi

UNDER 17

SANTARCANGELO – VIS MISANO 5-1

Santarcangelo: Fusconi, Dominici, Lonardi, Savini (56’st Terenzi), Paganelli, Renzi, Ravaglia, Pignalosa (1’st Benvenuti), Barbiani (1’st Soldati), Gjorretaj (57’st Guidi), Iadevaio (75’st Astoldi). A disp. Sturniolo. All. Manzaroli

Vis Misano: Andreini, Bacchini, Balducci, Bellini (56’st Viscini), Berardi, Bonetti, Corsucci (55’st Parma), Del Bianco, Diotalevi, Marcheggiani, Mussoni (40’1t. Travagliati). In panchina: Pontellini, Pratelli, Raggini, Tonini. All Bonetti

Marcatori: 12’pt Corsucci, 14’ pt Lonardi, 4’st Gjorretaj, 50’st Benvenuti, 55’st Terenzi, 80’st Astolfi.

EDELWEISS JOLLY - SANTARCANGELO 0-5

Edelweiss Jolly: Gyon, Cappelli, Biandoluco, Piernicola, Gad, Molan, Aquino, Giovanetti, Casadei F., Atyq, Elbouchtiy. In panchina: Coliva, Casadei S., Gimelli, Atene, Auroma.

Santarcangelo: Boldrini , Greco (1' st. Renzi ) , Rocchi , Gessaroli (15' st. Guidomei ) , Siboni, Guerra, Luvisi, Agostini (1' st. Baldacci ), Michelucci (15' st. Bertozzi ), Pironi, Canarecci (1' st. Pesaresi ). A disp. : Fabbri , Renzi , Guidomei , Baldacci , Bertozzi , Pesaresi. All.: Magnani

Marcatori: 33’1t Guerra (rigore), 35’pt Michelucci, 1’st Pesaresi, 30’st Bertozzi, 38’st Pironi

Senza eccessivo sforzo il Santarcangelo 2003 (foto in maglia rossa) prosegue il trend positivo vincendo 5 a 0 sul campo dell'Edelweiss di Forlì. Primo tempo non brillante per l'undici di Magnaniche deve aspettare il 30' per realizzare con Guerra la prima rete dal dischetto grazie ad un fallo in area su Pironi. Tre minuti dopo è Michelucci che raddoppia di testa chiudendo sul 2 a 0 il primo tempo. Seconda parte della gara più offensiva per i giallo-blu anche grazie alla spinta dei nuovi entrati che permette a Pesaresi,Bertozzi e Pironi nell'ordine di realizzare le altre tre reti dell'ampio vantaggio finale e di portare a casa altri tre punti preziosi per la classifica.