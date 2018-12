Come giocare ai Casinò Online in modo sicuro, la guida

Attualità

Nazionale

| 17:58 - 10 Dicembre 2018

IIl gioco online (sia da computer che da dispositivi mobili) è sempre più gettonato, diventando uno dei passatempi più in voga del momento. Ovviamente poiché si gioca con cash, sarebbe indispensabile per un utente sapere come può giocare in sicurezza, senza incorrere in rischi.

Le offerte dei bookmaker sono tante, se si vuole giocare al casino online basta scrivere sul motore di ricerca “casino online” che subito saltano fuori siti di ogni genere e tipo, sia italiani che stranieri.

La cosa più importante è l’iscrizione e l’apertura di un conto di gioco su piattaforme sicure, che bisogna saper riconoscere per una cautela personale.





Come scegliere il sito su cui giocare. Una delle prime regole d’oro è quella di verificare la legalità del sito a cui ci si affida. Più nello specifico va controllato se il bookmaker opera attraverso una licenza conferitagli dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non è difficile fare questa verifica: basta spulciare sul sito alla ricerca del logo ADM sulla homepage, e il numero della licenza o concessione.

Altra caratteristica importante è controllare se il sito di gioco sia legale nel nostro Paese. Una verifica questa strettamente correlata con la prima, dal momento che ci sono molti siti europei ancora oggi operanti senza aver ancora ottenuto la licenza in Italia. Dunque non basta che siano legali in altre nazioni dell’UE, perché non ci sarebbe una garanzia nazionale.





I dati personali al momento dell'iscrizione. Se ci iscriviamo sul sito occorre farlo attraverso una carta d’identità, per avere una maggiore agenzia di sicurezza. In tal modo capiamo la serietà del casino che dovrebbe operare secondo la legge: se il sito non ci chiede questo dato personale, è sinonimo di dubbia serietà.

Inoltre, bisogna affidarsi solo a bookmaker che stabiliscono dei tetti massimi di giocate, onde evitare di sforare la somma prestabilita. Questo affinché venga promosso soprattutto un gioco responsabile, che sia sinonimo di risate e non di ossessione.

Per una maggiore sicurezza poi, c’è da considerare che tutti i casinò sicuri usano alte connessioni criptate e sistemi di sicurezza altamente tecnologici per la tutela dei dati personali, onde evitare probabili furti da hacker e terze persone e per evitare la divulgazione delle comunicazioni poste in essere tra utenti e casinò.





Come funziona il deposito sui casinò online sicuri: i metodi di pagamento sono un punto importante per scegliere l’uno o l’altro sito, poiché concedono la possibilità di optare per un metodo o per l’altro, non solo di deposito ma anche di prelievo. Un punto a favore potrebbe essere l’uso degli e-wallet, oppure le carte prepagate.

Per far sì che il gioco sia sicuro al massimo dobbiamo avere a nostro favore non solo un conto di facile accesso ma anche un servizio a favore dei consumatori che si occupi di termini e condizioni accessibili e facilmente comprensibili. Per eccesso di zelo, sarebbe meglio cercare il casinò da noi selezionato nella lista dei casinò online sicuri che l’ADM ha pubblicato sul proprio sito. Dopodiché possiamo sederci comodamente e goderci al massimo il nostro puro e divertente gioco al poker virtuale o alle video slot.





Pubbliredazionale