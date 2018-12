Casinò online, cosa cambia dopo l'approvazione del decreto dignità

Attualità

| 17:55 - 10 Dicembre 2018

Casino online e Decreto Dignità: quanto davvero è cambiata la situazione?

Il Decreto Dignità , tra i tanti punti che ha ritenuto opportuno approfondire per migliorare la società italiana, ha prestato non poca attenzione alla questione della ludopatia. Luigi Di Maio, in qualità di ministro del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha ritenuto opportuno infatti stabilire delle nuove regole circa i casino, le scommesse e i giochi online per il nuovo anno.

La speranza del Governo è quella di scongiurare il gioco d’azzardo, annoverato oggi nell’elenco delle malattie mentali vere e proprie. Ma quanto davvero potrà essere efficace una simile disposizione, visto e considerato che i casino online funzionano in un determinato modo, conforme a legge?





Decreto Dignità: è davvero utile per i casino online? Tra divieti di pubblicità e promozione del gioco virtuale, diventa spontaneo chiedersi quanto sia davvero utile una simile misura. Stando alle statistiche, l’utilizzo dei casino virtuali, delle scommesse sportive, di tutti i gratta e vinci,non avviene perché si vede una pubblicità su internet o in TV, ma perché si è spinti dalla curiosità di sapere se esiste un gioco virtuale in grado di sopperire alle realtà fisiche (come case da gioco reali, centri lottomatica, punti scommesse etc.)





Al di là di ciò poi, bisogna tenere in considerazione che le pubblicità fatte sono del tutto innocue. I bookmaker infatti tendono a sponsorizzarsi nel totale rispetto delle normative a loro imposte, sotto il controllo vigile dell’AAMS. In pratica dunque non si ritiene che una pubblicità possa danneggiare le persone che decidono di intraprendere queste strade di divertimento e relax. Strade che, se vengono percorse in un determinato modo possono pure riuscire a dare soddisfazioni senza ammalarsi e senza perdere (alias gioco responsabile).





Lo sport influenzato dal Decreto Dignità. È doveroso sottolineare che in un simile contesto, il Decreto rischia di procurare degli ammancchi al mondo sportivo. Questo perché sono molte le squadre di basket, di calcio di pallavolo che sponsorizzano gli operatori del settore gambling. Di conseguenza impedire la pubblicità visibile vuol dire procurare perdite finanziarie alle squadre, e non di poco conto.

Un danno ulteriore, oltre che una beffa, considerando che il divieto vale solamente per i bookmaker italiani che quindi dovranno fronteggiare i rivali esteri, con perdite economiche che andranno tutte a vantaggio degli operatori stranieri.





L’esperienza dei casino live: non c’è legge che tenga. I casinò online si sono evoluti negli ultimi anni, fino ad arrivare alla esperienza dei casino live, ossia delle forme di gioco che consentono il collegamento ad una stanza virtuale. Ci si ritrova, in tal modo, catapultati in una stanza ove, il gioco è destreggiato dal croupier, seduto al tavolo con altri giocatori, che vengono sfidati come se si stesse in una casa da gioco reale.

Come può dunque una simile tecnologia pratica e all’avanguardia perdere valore e quota con le nuove normative del Governo? A ben dire è pura utopia, considerando che gli utenti aumentano ogni giorno di più, grazie alle numerose attività proposte compensate da introiti per gli operatori che sono da capogiro.





