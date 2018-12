DIRETTA TESTUALE Calcio Serie C: Renate - Rimini LIVE Formazioni ufficiali Il Rimini Calcio cerca la prima vittoria in trasferta della stagione. Renate sconfitto 6 volte in casa

Sport Rimini | 13:51 - 26 Dicembre 2018 Renate Rimini, la diretta testuale dell'incontro. PARZIALE:

RENATE (4-3-3): Cincilla - Anghileri Simonetti Teso Vannucci - Rada Pavan Simonetti - Gomez Spagnoli Piscopo.

In panchina: Lazzaroni; Priola, Caccin, Frabotta, Guglielmotti; Doinelli, Venitucci, Finocchio, Rossetti, Pennati; Pattarello.

Allenatore: Diana.

RIMINI (3-5-1-1): Nava - Marchetti Brighi Cavallari - Simoncelli Danso Montanari Alimi Bandini - Cicarevic - Buonaventura.

In panchina: De Angelis; Venturini, Petti, Viti; Variola, Guiebre, Badjie; Volpe, Cecconi, Candido.

Allenatore: Acori.

ARBITRO: Fiero di Pistoia (Assistenti: Lencioni di Lucca e Colasanti di Grosseto).

RETI:

NOTE:



Inizio gara ore 14.30