Attualità

Rimini

| 15:33 - 10 Dicembre 2018

Auto parcheggiate in piena pista ciclabile. E’ l’ennesima violazione segnalata in città di auto in sosta lungo il percorso di via Cenci riservato ai ciclisti fino a via Spluga. In questo caso, documentato da una foto denuncia, le auto ferme sulle pista ciclabile sono almeno una decina. "Sarà il caso di cambiare nome, da via Cenci a via le biciclette", l'ironico commento del nostro lettore.