Calcio Promozione: buon pari 0-0 per la Stella sul campo del Cervia

Sport

Cervia

| 15:16 - 10 Dicembre 2018

CERVIA: Moretti - Panfili - Vespignani - Severi (dal 55' Cialotti) - Guerra - Ceccarelli - Brighi (dall' 83' Corzari) - Scarpellini (dal 69' Bini) - Bondi - Valentini. A disp: Braggion - Briganti - Valli - Brando - Nardini - Gadda. All: Buonocore.

STELLA: Gamberini Fra: -Nardi - Verdinelli (dal 69' Greppi - dal89' Ronchi ) -Mussoni - Lazzaretti - Bellicchi - Fabbri (dal 75' Cenerelli) - Tani - Pasculli (dal60' Bellettini) - Salvemini (dal80' Azzurro) - Gamberini And. A Disp: Montalbano - Manfroni - Dragovoya - Gamberini Ales. All: Boldrini.



Gara tutto cuore della baby band di mister Boldrini, che di fronte alla più quotata formazione di casa riesce a portare in porto un risultato di parità che gli consente di aggiungere un altro punto alla già soddisfacente classifica. Dovendo provvedere alla difficoltà di organico in questo momento, fra infortuni vari , defezioni per motivi di lavoro e squalifiche mister Boldrini ha attinto a piene mani dall'eccellente settore giovanile della società, il quale lo ha abbondantemente soddisfatto visto la prova di carattere espressa sul terreno di gioco. I giovani Stellini non si sono fatti impressionare dalla caratura degli avversari ed hanno saputo contrastare con successo tutti gli attacchi degli avversari. Nel primo tempo vi è stato una serie di azioni concitate al 23' da parte dei padroni di casa che con bravura e un pizzico di fortuna gli ospiti hanno saputo neutralizzare. A fine primo tempo Brighi si costruisce una azione da gol sventata dalla difesa ospite, ma i ragazzi di Mister Boldrini non stanno a guardare e Lazzaretti al 62' si presenta solo davanti a Moretti e il suo tiro lambisce il palo alla sua sinistra. l'ultima occasione degna di nota è sui piedi di Bondi che solo davanti a Gamberini spedisce al lato. Le numerose sostituzioni non alterno l'equilibro della gara che termina su un salomonico zero a zero.