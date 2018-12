Calciomercato Eccellenza: due giovani rinforzi per la Marignanese, Grandoni e Massari

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:55 - 10 Dicembre 2018

Primi movimenti di mercato in casa Marignanese che puntella la rosa con due nuovi acquisti dopo un avvio di stagione sorprendente.

La società del presidente Cervellieri, terza in classifica, mette a disposizione di mister Lilli due nuovi difensori: Andrea Grandoni e Giacomo Massari.

Grandoni, classe 1997 e nazionale sammarinese, è un gradito ritorno dopo aver disputato l’intera stagione passata in casacca gialloblu; il terzino sinistro, quest’anno in Serie D nel San Marino, si allena con i suoi nuovi compagni da qualche giorno ed ha già debuttato domenica ad Alfonsine.

Si aggregherà invece in settimana ai suoi nuovi compagni Giacomo Massari, difensore centrale del 1999 reduce da un infortunio dopo le esperienze con le primavera di Modena e Cremonese e pronto a rimettersi in gioco con la Marignanese.

La società gialloblu resta alla finestra in questi giorni per valutare altre situazioni in entrata per rinforzare la rosa mentre in uscita si registra il trasferimento di Beninati (1999) al Valfoglia per motivi di lavoro e a cui la Marignanese fa i migliori auguri per la prosecuzione della sua carriera.



Nella foto da sinistra a destra: Giacomo Massari e Andrea Grandoni