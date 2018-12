Dal concerto soldi per le famiglie povere di Montefiore Conca. Il tenore Pasolini si è esibito gratis

Attualità

Montefiore Conca

| 14:44 - 10 Dicembre 2018

Un teatro di applausi quello di Montefiore che sabato sera 8 dicembre ha accolto la grande e straordinaria voce del tenore Maestro Gian Luca Pasolini. Una serata straordinaria in cui sono state riproposte le romanze delle opere liriche più famose. Pezzi immortali, musiche che sanno emozionare, che vanno diritte al cuore, che accarezzano l’anima. Le musiche di Puccini, di Verdi, di Mozart (“Nessun dorma”, “Lucean le stelle”, “La donna è mobile”) cantate dalla grande voce di Gian Luca Pasolini, che ha calcato e continua a farlo, i teatri di tutto il mondo, riscuotendo successo ed ammirazione, hanno reso preziosa la serata al teatro di Montefiore. La sua voce è un vero strumento musicale dolcissimo, una carezza dell’anima, un battito d’ali di farfalla sospeso nel tempo.





I grandi sono grandi in tutto anche nella generosità, infatti il maestro Gian Luca Pasolini insieme al tenore Aurelio Battarra ed alla soprano Katalin Pribelszki, accompagnati al piano dal maestro Fabrizio Di Muro, si sono esibiti gratuitamente a favore dell’Associazione Sclerosi Multipla e a favore delle famiglie di Montefiore in grave difficoltà economica.





“Sono dieci anni che in occasione del Natale, cioè da quando sono stata eletta Sindaco la prima volta, essendo al secondo mandato, che regalo un dolce artigianale a tutti i miei concittadini partendo dai 75 anni,” afferma il sindaco Wally Cipriani e continua dicendo ”È bello e riempie il Cuore donare, senza dimenticare mai nessuno. Sono gratificanti i tanti “Grazie” da parte di chi non riceve mai nulla, da chi il più delle volte è dimenticato, da chi trascorre in solitudine anche il Natale.”